استضافة اجتماع إقليمي لمواجهة جرائم “داعش” في قطر

2019/02/07 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة ستستضيف اجتماعا إقليميا رفيع المستوى العام الحالي لمواجهة الجرائم الوحشية، التي يرتكبها تنظيم “داعش”.وقال وزير الخارجية في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” في واشنطن ، وبمشاركة المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الدولي […]

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