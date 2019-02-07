الحشد الشعبي والقوات الأمنية يلاحقان خلايا داعش شمال صلاح الدين

2019/02/07 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، امس الأربعاء، عملية تفتيش لملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي شمال محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من استخبارات اللواء 88 في الحشد الشعبي وبمشاركة مفرزة من شعبة استخبارات العلم والشرطة المحلية عملية دهم وتفتيش في حوض نهر دجلة والهياكل في منطقة اللقلق شمال محافظة صلاح الدين بهدف البحث عن خلايا داعش الارهابي.

وأضاف، أنه تم تأمين منطقة العمليات المستهدفة.

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