الجبوري: الاتفاقية العراقية - الأردنية أهم منجز للحكومة الحالية على صعيد السياسة الخارجية

2019/02/07 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وصف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين قتيبة ابراهيم الجبوري، توقيع الاتفاقية التجارية بين العراق والأردن بأنها أهم منجز على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الحالية، داعياً الحكومة الى الإسراع في تنفيذ بنودها على أرض الواقع وجعلها منطلقاً لتعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويسهم في عودة العراق الى الحاضنة العربية .وقال الجبوري، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه: " في الوقت الذي نرحب فيه بتوقيع الاتفاقية بين العراق والأردن والتي ستخدم مصلحة الشعبين الشقيقين على مستوى التبادل التجاري وتسهم في تنشيط السوق العراقية التي هي اليوم بأمس الحاجة الى رفدها بالسلع ذات المنشأ الجيد والموثوق من حيث الجودة والنوع، نرى أنها ستسهم وبقوة في عودة العراق الى الحاضنة العربية واستعادة دوره الريادي في محيطه العربي وستفتح أمامنا آفاقاً للتعاون في شتى المجالات مستقبلاً بما فيها حرية التنقل بين البلدين، آخذين بنظر الاعتبار المواقف الطيبة للأردن حكومةً وشعباً في احتضان آلاف العراقيين بعد ٢٠٠٣ وحسن ضيافتهم ومعاملتهم وكأنهم جزء من الشعب الأردني ".وأضاف:" نأمل أن تباشر الحكومة العراقية بتطبيق بنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع والاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد العراقي وتنشيط السوق العراقية، علماً بأنها تعد أهم إنجاز للحكومة الحالية وخطوة ذكية ومدروسة على مستوى السياسة الخارجية ". رئة التجارة الأردنية مع العراق عادت للعمل ودب النشاط مجددا فيها الاسبوع الماضي، بعد تعطل لأكثر من سبعة أعوام حركة شاحنات عبرت الحدود لأول مرة إلى العراق بمرافقة أمنية.



هذا الانقطاع كبد الأردن خسائر بسبعة مليارات دولار من هذا المعبر الحيوي الذي سيزود العراق الأردن بعشرة آلاف برميل نفط يوميا من نفط كركوك ريثما يتم الانتهاء من مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة خلال الفترة المقبلة.كما شهدت الاتفاقية التي تم إبرامها بين العراق والأردن على إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع العراق وإعفاء سلع الأردنية من الرسوم الجمركية مقابل إعفاء السلع العراقية بنسبة خمسة وسبعين في المئة يتم تصديرها عبر ميناء العقبة.

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