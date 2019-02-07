نيكي يهبط 0.30% في بداية التعامل بطوكيو

2019/02/07 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وبحسب "رويترز"، انخفض نيكي 0.30 في المئة مسجلا 20812.22 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30 في المئة ليصل إلى 1577.35 نقطة.

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