2019/02/07 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن محور المقاومة أقوى من أي زمن مضى مشيرا إلى أن الصراع في المنطقة سيبقى قائما وقد يأخذ أشكالا مختلفة.وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيراني إن “أميركا إلى المزيد من الخروج من المنطقة والكيان الصهيوني إلى المزيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محذرا من الصراع في المنطقة..



السيد نصر الله: المقاومة ستهزم المشروع الامريكي الصهيوني alansaar.

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