2019/02/07 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استخدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير نبرة تصالحية جديدة مع المتظاهرين أمس الأربعاء قائلا إن معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم، وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة: “معظم المحتجين من الشباب، وهناك دوافع دفعتهم للخروج إلى الشارع من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البشير يتعهد بالإفراج عن صحفيين معتقلين في السودان alansaar.

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