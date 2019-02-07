جوزيبي كونتي في

2019/02/07 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي زيارة خاطفة الى كل من بغداد واربيل يوم الاربعاء وبحث خلالها مع كبار المسؤولين آخر تطورات الوضع فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتقارب بين العاصمتين الاقليمية والاتحادية.

ووصل كونتي الى بغداد اولاً والتقى بنظيره العراقي عادل عبد المهدي وقال إن بلاده ستبقى دائما الى جانب العراق وشعبه خاصة في مرحلة اعادة الإعمار.

وإيطاليا جزء من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ولها 1500 عسكري ينتشرون لتقديم الدعم والمشورة في العراق وإقليم كوردستان.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده مع كونتي في ختام محادثاتهما ببغداد إن العراق يترقب من ايطاليا زيادة التعاون في جميع المجالات.

وتابع "نريد الاستفادة من الخبرات الإيطالية في المجالين الصناعي والاقتصادي...



الشركات الإيطالية المعروفة بسمعتها العالمية تعمل في بلادنا ومرحب بها".

وبعد ذلك، التقى كونتي مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي دعا بدوره الشركات الايطالية الى الاستثمار في العراق.

وقال بحسب بيان اصدره مكتبه بعد لقائه كونتي "لدينا تحديات تتعلق بإعادة الإعمار ونطمح الى الاستفادة من خبرات الشركات الإيطالية بهذا المجال، فضلا عن عودة النازحين لمدنهم لتحقيق الاستقرار".

ونقل بيان رئيس البرلمان عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله إن "العراق مقبل على مرحلة مهمة جداً للبناء، من أجل الازدهار والاستقرار".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يستقبل، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الايطالي @GiuseppeConteIT والوفد المرافق له.السيد الرئيس أكد، خلال اللقاء، ان تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.



pic.twitter.com/W3ZNfytl9w

— المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية (@IraqiPresidency) February 6, 2019

كما التقى رئيس الوزراء الايطالي بالرئيس العراقي برهم صالح وبحثا "آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وبعدما اختتم محادثاته في بغداد، غادر رئيس الوزراء الايطالي الى اقليم كوردستان خلال الليل والتقى فور وصوله مع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني.

وقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع كونتي في اربيل إنهما بحثا آخر مستجدات الوضع في الاقليم والعراق والمنطقة.

وأضاف انه ابلغ كونتي بأن اقليم كوردستان يرغب في حل جميع النزاعات العالقة مع بغداد استناداً الى الدستور خاصة وان اربيل تدعم حكومة عبد المهدي.

وبحث الجانبان كذلك ملف النازحين واللاجئين في الإقليم كوردستان.



وأشار بارزاني الى ان اربيل طالبت روما بالاستمرار في التعاون في هذا المجال.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوزيبي كونتي في "العاصمتين".. بغداد ترحب واربيل تترقب) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوزيبي كونتي في "العاصمتين".. بغداد ترحب واربيل تترقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).