أهمية استدامة الدّين

2019/02/07 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكتسبُ موضوع استدامة الدّين العام أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الدولي أو المحلي

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