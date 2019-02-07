الصالون الثقافي العربي يناقش صناعة المستقبل

2019/02/07 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الصالون الثقافي العربي ندوته الشهرية التي يقيمها في مقر المجلس الاعلى للثقافة المصرية بدار الاوبرا بعنوان «صناعة المستقبل»

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