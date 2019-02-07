نائب عن البصرة يوضح آلية القضاء على العمالة الاجنبية في المحافظة    

2019/02/07 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضح النائب عن محافظة البصرة، بدر الزيادي، الخميس، ان المحافظة شهدت تحركات كبيرة للنواب واللجان الوزارية لغرض القضاء على العمالة الاجنبية والزام الشركات النفطية بالتعاقد مع العامل البصري، لافتاً الى ان دورات تاهيلية سيحصل عليها العامل المحلي من اجل تأهيله للعمل في تلك الشركات.وقال الزيادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “لجاناً نيابية مشتركة […]

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