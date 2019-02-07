لأول مرة منذ 30 سنة ..حفل الأوسكار يفقد اهم عنصر

2019/02/07 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد:الفرات نيوز} ينطلق حفل الأوسكار للعام الجاري بدون وجود مقدم رسمي فيه، وذلك لأول مرة منذ 30 سنة.

وقال رئيس شبكة "ABC Entertainment"، المسؤولة عن بث حفل الأوسكار المقبل، إنها ستركز أكثر على تصوير النجوم الذي سيقدمون الجوائز للفائزين، في ظل غياب مقدم رسمي للحفل هذا العام.وتحدثت تقارير إعلامية عن الصعوبات التي واجهتها الشركة المنتجة خلال البحث عن مقدم رسمي بديل للنجم، كيفن هارت، الذي أعلن انسحابه رسميا من حفل الأوسكار، في شهر ديسمبر الماضي.وكانت فعاليات حفل الأوسكار للعام 1989 انطلقت من دون وجود مقدم رسمي كذلك، الحدث الذي يتكرر الان بعد مضي 30 سنة.

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