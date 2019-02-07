بعد دعم الطلب.. اسعار النفط ترتفع

2019/02/07 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة، مساء امس الأربعاء، بدعم من إشارات على قوة الطلب على منتجات نواتج التقطير في الولايات المتحدة وتقلص المعروض في الأسواق العالمية، لكن ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصا المكاسب.وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتا، أو ما […]

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