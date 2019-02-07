صديقة رونالدو تتحدث عن علاقتها مع “الدون”: لا توجد خطط للزواج

2019/02/07 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي طبيعة العلاقة التي تجمعها بـ”الدون”.ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حوارا أجرته مجلة “هولا” الإسبانية، بينت خلاله جورجينا حقيقة الشائعات بشأن انفصالها عن صاروخ ماديرا، ونفت أيضا الشائعات بشأن خطبتهما.وأوضحت جورجينا أن رونالدو لم يقدم عرضا لها بالزواج، […]

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