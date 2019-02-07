البلديات تتهم زراعة ذي قار بعرقلة توسعة التصميم الاساس لناحية اور

2019/02/07 | 09:16

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اتهمت مديرية بلديات ذي قار مديرية الزراعة في المحافظة بعرقة توسعة التصميم الاساس لناحية اور جنوبي المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:اتهمت مديرية بلديات ذي قار مديرية الزراعة في المحافظة بعرقة توسعة التصميم الاساس لناحية اور جنوبي المحافظة.وقال مدير البلديات حسن دعدوش لشبكة اخبار الناصرية ، ان مديرية الزراعة كانت ولاتزال سببا في حرمان ناحية اور من توسعة تصميمها الاساس ، رغم الانتهاء من وضعه خارطة التوسعة قبل عام كامل .وبين ان السبب في ذلك هو رفض مديرية الزراعة لرفع الصفة الزراعية عن الاراضي المشمولة بالتوسعة الجديدة ما يعيق ادراجها كاراضي خدمية وسكنية .

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