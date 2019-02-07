2019/02/07 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية, من استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في جيزان ونجران.وقال مصدر عسكري, إن “الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفوا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع العمود شرق جبل جحفان بقطاع جيزان, بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة”.وأضاف أنه “في نجران, تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اليمني يستهدف تجمعات مرتزقة السعودية في جيزان ونجران alansaar.

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