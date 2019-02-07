استشهاد يمني برصاص مرتزقة السعودية في البيضاء

2019/02/07 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… استشهد مواطن يمني, الخميس برصاص مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة البيضاء.وذكرت مصادر محلية يمنية, إن “مرتزقة العدوان السعودي قتلوا أحد المواطنين اليمنيين في نقطة السوفعي بمنطقة قانية في محافظة البيضاء”.وأضافت أن “المواطنين والمسافرين في المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة يتعرضون للاعتداءات والمضايقات والتصفية والاعتقال بحسب هوياتهم”.انتهى/ 62 س

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