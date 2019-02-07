محيطات الأرض تغير لونها

2019/02/07 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجدت دراسة مثيرة للقلق أن محيطات الأرض قد تفقد لونها الأزرق المميز خلال 80 عاما فقط.وكشف باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن تغير المناخ يُحدث تغيرات في العوالق النباتية، ما يؤثر على لون المحيط.ويشير ذلك إلى أن المناطق الزرقاء والخضراء في المحيط، ستشهد تكثفا في الألوان، وفقا للباحثين.وفي الدراسة، […]

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