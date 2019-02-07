وزارة الاتصالات تفتح باب الاستثمار العالمي لتشغيل شبكات الهاتف

2019/02/07 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الاتصالات،امس الاربعاء، انها فتحت باب الاستثمار العالمي لانشاء وتشغيل شبكات الهاتف الارضي الضوئي في بغداد والمحافظات وفقا للقوانين والتعليمات النافذة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى, ان ذلك ياتي “سعيا من الوزارة لتقديم افضل خدمات الاتصالات والانترنت ،وبأسعار مدعومة تنفيذا للبرنامج الحكومي، وتحقيقا لاهداف وزارة الاتصالات في تعظيم موارد الدولة”.

ودعا البيان “الشركات المتخصة الراغبة بالتقديم لهذه المشاريع الاستثمارية، تقديم طلباتها لهيئة الاستثمار الوطنية او للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.

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