افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب بحضور عدد كبير من دور النشر والشخصيات الثقافية

2019/02/07 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يفتتح في الساعة العاشرة من صباح اليوم معرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2019 بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح وبمشاركة عربية وأجنبية واسعة من ثلاثة وعشرين دولة وبحدود 650 دار نشر وأكثر من مليوني عنوان.ويستمر المعرض الذي سيشارك فيه عدد من الادباء والكتاب العرب والأجانب والعراقيين للفترة من 7 الى 18 شباط ويفتح ابوابه يوميا من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساء .وسيتخلل أيام المعرض امسيات ثقافية ونقدية وشعرية وتوقيع كتب بالإضافة الى جلسات لعدد من الضيوف الذين اعلن عن حضورهم ومنهم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي والشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي والروائي والشاعر البرتغالي أفونسو كروش والروائي والأديب العربي ابراهيم نصر الله الحائز على جائزة البوكر عام ٢٠١٨ والروائي والشاعر الأردني أيمن العتوم.وسيكون البرنامج الثقافي المسائي للمعرض لهذا اليوم الخميس ندوة بعنوان (الدين والنزعة الإنسانية) يحاضر فيها: الدكتور عبد الجبار الرفاعي في الساعة الثالثة مساء وفي الساعة الرابعة والنصف مساء ندوة بعنوان (السرد وتشكيل الذاكرة الثقافية، من ملحمة جلجامش حتى المقامات) يحاضر فيها: الدكتور سعيد الغانمي وفي الساعة السادسة مساء ندوة بعنوان (إعداد المترجم) يحاضر فيها كل من: الدكتورة هناء خليف، الدكتور حسن ناظم، الدكتور علي حاكم.





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