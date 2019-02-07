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ماذا سيفقد كوكوب الارض بسبب تغيير المناخ

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ماذا سيفقد كوكوب الارض بسبب تغيير المناخ

الخميس 7 فبراير 2019 - 9:22

كوكب الارض

كشفت دراسة غريبة، عن أمكانية فقدان كوكب الارض لونه المميز قريبا، مبينة أن الأرض ستفقد لونها الأزرق خلال 80 عامًا.

وذكر باحثون من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، أن "تغير المناخ سيكون سببًا في حدوث تغييرات في العوالق النباتية أسفل البحار والمحيطات، ما قد يؤثر على لون المحيط، حيث ستفقد المناطق الزرقاء والخضراء في المحيط، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية".واستخدم الفريق الكمبيوتر لحساب التغير المناخ المتوقع، ووجدوا أنه في عام 2100، سيتغير لون أكثر من 50% من محيطات العالم، فمن المتوقع أن تصبح المناطق الزرقاء أشد زرقة، والخضراء إلى اللون الأخضر الغامق، وذلك بسبب تغيير لون الكلوروفيل في النباتات المائية.انتهى .



م ك

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