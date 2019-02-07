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صرف دفعة جديدة من السلف المالية للمتقاعدين

العراقاقتصاد

صرف دفعة جديدة من السلف المالية للمتقاعدين

الخميس 7 فبراير 2019 - 9:17

صرف دفعة جديدة من السلف المالية للمتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 3 و5 و 8 و 10 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الغدير"، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 1617 متقاعداً".وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل الإجراءات القانونية كافة لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى...س ح

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