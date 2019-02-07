جنيفر لورنس تعلن خطبتها

2019/02/07 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيفر لورنس تعلن خطبتهانيويورك ـ كشفت تقارير إعلامية عن احتفال الممثلة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار، جنيفر لورنس، بخطبتها من صديقها كوك ماروني وهو مدير معرض للأعمال الفنية، مشيرة إلى أن لورنس شوهدت في الآونة الأخيرة وهي ترتدي "خاتما كبيرا" وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي بنيويورك.

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