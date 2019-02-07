متظاهرو قضاء

2019/02/07 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

احتج العشرات من أهالي قضاء محاويل التابع لمحافظة بابل على الآلية التي تتبع في تعيين الكوارد بمؤسسات القضاء، مؤكدين أن "المناصب تهدى وتباع للفاسدين بحيل قانونية".وقال أحد المتظاهرين إنه "خرجنا اليوم في تظاهرة احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي في القضاء"، مطالباً "بتوفير الخدمات الأساسية في قضاء المحاويل، حيث لم يتم تقديم أي شيء للقضاء منذ فترة طويلة جداً"، مشدداً "على ضرورة معرفة الألية التي تتبع لتعيين الكوادر في مؤسسات القضاء".ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المحاويل بوابة بابل لا نسمح أن تهدى وتباع مناصبها للفاسدين، وتغتصب بحيل قانونية من قبل المدراء الفاسدين ومجلس المحافظة.وأوضح متظاهر أخر اعتراضه "على آلية نقل الكوادر الصحية"، لافتاً إلى أن "المؤسسة الصحية تعاني من نقص في الكوادر الطبية والخدمية"، مشيراً إلى أنه "نرغب أن يكون التعين في المؤسسة التربوية بالأطر القانونية أي أن تتم عبر المديرية العامة". واستنكر أهالي المحاويل تردي الواقع الخدمي والصحي وتهميش القضاء في الموازنة.

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