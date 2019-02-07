2019/02/07 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرافدين : صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

07/02/2019 09:18:00 AM |

عدد القراءات : 37

واع / بغداد / ز .أ

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر بيان للمصرف تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 1617 متقاعدا".

وأضاف المكتب، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل الإجراءات القانونية كافة لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الرافدين : صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الرافدين : صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).