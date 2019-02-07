الدفاع المدني ينتشل 14 جثة جديدة من تحت الركام في الموصل

2019/02/07 | 09:39

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بغداد اليوم - نينوى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، 07 شباط، 2019، إنتشال (14) جثة جديدة من تحت الركام في الموصل....





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