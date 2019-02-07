2019/02/07 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزراء خارجية وممثلو مصر والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا دعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للصراع في سوريا.

وأصدر الوزراء، بيانا مشتركا، أمس الأربعاء، من واشنطن، داعين فيه إلى مواصلة العمل من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكدت الدول السبعة ألا وجود لحل عسكري في سوريا، وشددت على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للصراع، ورأت أن وجود رغبة دبلوماسية وسياسية بإنهاء الصراع في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري، ضرورة ملحة.

ووجهت هذه الدول رسالة تحذير إلى من يؤمنون بالحل العسكري وزعزعة استقرار المنطقة، مفادها أنهم لن يحصلوا على شيء سوى زيادة مخاطر حدوث تصعيد وإشعال المنطقة بشكل أوسع.

وفي ختام اجتماعهم في واشنطن شدد وزراء الخارجية على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، داعين الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تخفيف المعاناة المتواصلة للشعب السوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدول الـ7 المجتمعة بواشنطن: لا وجود لحل عسكري في سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدول الـ7 المجتمعة بواشنطن: لا وجود لحل عسكري في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).