الحشد الشعبي يقصف مقار داعش بـ50 صاروخا في الباغوز شرق سوريا

2019/02/07 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت قوات الحشد الشعبي، الخميس، مقار داعش بـ50 صاروخا في الباغوز شرق سوريا.وقال موفدنا ان، القوة الصاروخية في اللواء 45 غرب الأنبار في الحشد الشعبي قصفت مقار داعش في الباغوز شرق سوريا بـ50 صاروخا بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.واضاف الموفد ان، المعلومات الاستخباراتية كانت تشير الى ان الدواعش كانوا ينون التسلل باتجاه الحدود ...

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