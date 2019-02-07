2019/02/07 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة المسابقات، في الاتحاد العراقي لكرة القدم السادس عشر من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات الدور التأهيلي لفرق الدرجة الاولى المؤدي الى التصفيات النهائية للدوري الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السادس عشر من الشهر الحالي موعدا لمنافسات تأهيلي الدرجة الاولى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السادس عشر من الشهر الحالي موعدا لمنافسات تأهيلي الدرجة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).