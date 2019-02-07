اتحاد الكرة يعتذر عن مواجهة الاولمبي لنظيريه العماني والسوري

2019/02/07 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذاره عن عدم تلبية رغبة نظيره العماني لاقامة مباراة ودية امام المنتخب الاولمبي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ومباراة اخرى امام المنتخب السوري في الثالث والعشرين منه، بسبب ارتباطات اللاعبين مع انديتهم في الدوري الممتاز.

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