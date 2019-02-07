ترامب يحسم الجدل بشأن مرشحه لرئاسة البنك الدولي

2019/02/07 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رشح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، ديفيد مالباس، لرئاسة هذه المؤسسة الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم، مستبعدا طرح ابنته إيفانكا والسفيرة السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، لشغل المنصب.وديفيد مالباس (62 عاما) هو أحد منتقدي البنك الدولي، ويعد خيارا مثيرا للجدل، ولكن في […]

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