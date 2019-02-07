برلماني عن ذي قار: جهات حزبية متنفذة تعرقل تطوير مطار الناصرية

2019/02/07 | 09:46

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‎شبكة اخبار الناصرية:

اتهم النائب عن محافظة ذي قار عبد الامير تعيبان جهات حزبية لم يسمها بعرقلة تطوير مطار الناصرية الدولي ومنع طرحه كفرصة استثمارية امام الشركات الرصينة .





‎شبكة اخبار الناصرية:اتهم النائب عن محافظة ذي قار عبد الامير تعيبان جهات حزبية لم يسمها بعرقلة تطوير مطار الناصرية الدولي ومنع طرحه كفرصة استثمارية امام الشركات الرصينة .وقال تعيبان لشبكة اخبار الناصرية ان تلك الجهات والتي وصفها بالمتنفذة ، انما تحرم المحافظة من مرفق خدمي واقتصادي مهم لاسيما وان ذي قار تضم مرافق سياحية عالمية كالاهوار والمدن الاثرية المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي .ودعا تعيبان ، رئاسة الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية بالتدخل الجدي والعمل على دعم برامج تطوير المطار خدمة للصالح العام .انتهى،ت ع ح .

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