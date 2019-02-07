2019/02/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اندلعت مواجهات ليلية بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية عقب اقتحامها بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وذكرت مصادر محلية, إن “عدة دوريات للاحتلال الصهيوني اقتحمت البلدة، وتصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل بكثافة، ما أدى لوقوع حالات اختناق، بينهم طفل”.وأضافت أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهات ليلية بين الفلسطينيين والصهاينة شمالي الضفة الغربية alansaar.

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