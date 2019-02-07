مجلس الأمن يأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين في الخليل

2019/02/07 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر دبلوماسيون أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة أعربت الأربعاء عن أسفها لقرار إسرائيل في نهاية يناير/ كانون الثاني إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين متمركزة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس أنه «ليس من حق» إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.

وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن أسفهم للقرار الإسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين «بلجيكا وألمانيا وبريطانيا» وكذلك روسيا والصين.

وقال الرئيس الحالي للمجلس في فبراير/ شباط سفير غينيا الاستوائية اناتوليو نونغ مبا لصحافيين إن «هناك شبه إجماع بشأن القلق» الذي يثيره القرار الإسرائيلي.

وقال مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة طلبت أن يكون مجلس الأمن واضحا في رسالته هذه.

واقترحت الكويت وإندونيسيا مشروع بيان لمجلس الأمن يعبر عن الأسف للقرار الإسرائيلي ويدعو إلى الهدوء، لكن الولايات المتحدة رفضته حسب دبلوماسي آخر.

وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي أيدته إندونيسيا وجنوب أفريقيا وألمانيا.



لكن بدون موافقة الولايات المتحدة من الصعب أن ينفذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب.

ويبقى التوتر شديدا في الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وانتشر مراقبون دوليون في المدينة بموجب اتفاق إسرائيلي فلسطيني تم التوصل إليه بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينيا كانوا يصلون في الحرم الإبراهيمي في شباط/فبراير 1994.

وكانت البعثة الدولية تضم نحو ستين مراقبا من الدنمارك والنرويج والسويد وإيطاليا وسويسرا وتركيا.

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