نصر الله:الثورة الإسلامية أخرجت أميركا و إسرائيل من إيران واعلنت الاستقلال الحقيقي

2019/02/07 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بين الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، امس الاربعاء، ان الثورة الإسلامية في ايران أخرجت أميركا و”إسرائيل” من إيران واعلنت الاستقلال الحقيقي.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها، بمناسبة الذكرى الاربعين لانطلاق الثورة الاسلامية، “أنا صديق لإيران ومستعد أن أجلب دفاعا جويا (من إيران) إلى الجيش اللبناني لمواجهة إسرائيل”.

وأضاف: “نحن جماعة ولاية الفقيه هذه مفخرة لنا..



والولي الفقيه لم يطلب مني شيئا ولا من حزب الله..



ونحن حزب لبناني وإيران صنعت منا شريكا لها في المنطقة”.

وبين نصر الله: “إمكانية قيام إسرائيل بحرب على إيران انتهت منذ زمن، فإيران قوية..



وعندما تشن عليها الحرب لن تكون لوحدها لأن مصير منطقتنا مرتبط بوجود هذا النظام الإسلامي..



والحرب الأمريكية على إيران ليست نزهة وليس أمامهم إلا العقوبات”.

وأكد أن “إيران جاهزة لأن تعطي وتقدم ما لديها من نفط وكهرباء وصناعات وغيرها”، متسائلا: “هل تجرؤ الحكومة اللبنانية على القبول بالعروض الإيرانية؟ لماذا لبنان يبقى خائفا وقلقا”؟

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