بومبيو يكتشف وجود متورطين مجهولين بمقتل خاشقجي

2019/02/07 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الأميركي بومبيو بان الرئيس دونالد ترامب أكد مراراً علی أن الحقائق ما زالت تتكشف للولايات المتحدة حيال مقتل جمال خاشقجي والتي تشمل

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