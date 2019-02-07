ماهو علاج الزكام للأطفال في المنزل؟

2019/02/07 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض الأطفال غالبا لعدوى الزكام اما بسبب برودة الطقس او ضعف الجهاز المناعي ، واحيانا قد لا ينفع معهم العلاج خصوصا اذا كانت العدوى فيروسية،

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