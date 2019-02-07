2019/02/07 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك الشيب، الخميس، اعادة (٤) إرساليات مسحوق غسيل مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد فشلها بالفحص المختبري ومخالفتها للمواصفات المعتمدة.واوضحت الهيئة العامة للجمارك خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الايراني".

يذكر ان الهيئة العامه للجمارك تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الجمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تعيد "مساحيق غسيل ايرانية" فشلت بالفحوصات المختبريه (صور)) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تعيد "مساحيق غسيل ايرانية" فشلت بالفحوصات المختبريه (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).