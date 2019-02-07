بمشاركة عربية وعالمية.. العتبة الحسينة تعلن عن موعد انطلاق معرض كربلاء لكتاب الطفل

2019/02/07 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن موعد انطلاق معرض كربلاء لكتاب الطفل بنسخته الرابعة، بمشاركة دور نشر محلية ودولية. وقال مدير المعرض محمد الحسناوي، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ومن بينها وكالة نون الخبرية، ان "التحضيرات جارية لاقامة معرض كربلاء لكتاب الطفل الذي يعد اول معرض متخصص بكتاب الطفل في العراق، ويقام للسنة الرابعة على التوالي في كربلاء".

واوضح الحسناوي، ان "المعرض له اهمية من ناحية بناء الطفل وتوجيهه نحو مطالعة الكتب وان يتحلى بالثقافة والمعرفة، بالاضافة الى التركيز على الجوانب التربوية والاخلاقية والعلمية".

وتابع الحسناوي، ان "المعرض سيشهد مشاركات دور نشر محلية ودولية"، منوها الى جانب "مشاركة دور النشر المحلية ستكون هناك مشاركات من مصر، لبنان، الكويت، الاردن، فضلا عن دور نشر اوربية وامريكية"، لافتا الى ان "المعرض سيضم بعض المراكز التخصصية بالوسائل التعليمية والفكرية".

واكد مدير المعرض، بانه "ستكون هناك فقرات خاصة بالاطفال منها مسابقات وفعاليات الرسم وطيلة ايام المعرض".

واشار الحسناوي الى، ان "المعرض سيقام في منطقة ما بين الحرمين الشريفين للفترة من 20 لغاية 28 شباط 2019".

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