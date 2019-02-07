مدير الأحوال المدنية العراقية يرد على الأنباء حول تغيير الفنان كاظم الساهر لقبه

2019/02/07 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير الأحوال المدنية العراقية يرد على الأنباء حول تغيير الفنان كاظم الساهر لقبهأكد مدير الأحوال المدنية، عدم وصول أي طلب من الفنان كاظم الساهر بشأن تغيير لقبه (اسم العائلة).وقال مدير الأحوال المدنية والإقامة والجوازات اللواء هيثم الغرباوي “لم يصل إلينا أي طلب من الفنان كاظم الساهر بخصوص تغيير اللقب”؛ كما نقل موقع “السومرية”.وأكد الغرباوي أنه “في حال كان الطلب رسميا ومستحصل موافقة به من الوكيل الأقدم، فعلى المحامي التوجه إلى المديرية ومعه موافقة الوكيل ولا نمانع من تغيير اللقب”.وتداول عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي وثيقة تبين طلب الفنان كاظم الساهر تغيير لقبه من السامرائي إلى الساهر.ولد كاظم الساهر في 12 سبتمبر 1957 في الموصل بالعراق، واشتهر الفنان العراقي بتلحين معظم أغانيه بنفسه سوى بعض الأغاني القليلة.ويعتبر الساهر من أشهر المغنين العرب في العديد من البلدان رغم عدم اتجاهه للأغاني الشبابية كالعديد من الفنانين الآخرين واهتمامه دائما باختيار أغانيه من الشعر القوي والكلمات الرزينة.

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