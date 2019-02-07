البشير يتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين

2019/02/07 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدم الرئيس السوداني عمر البشير نبرة تصالحية جديدة مع

المتظاهرين ، وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث

الأخيرة ان معظم المحتجين من الشباب، وهناك دوافع دفعتهم للخروج إلى

الشارع من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار، واضاف البشير أن

كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم، لكنه

حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية.

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