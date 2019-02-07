بريطانيا تتحرك فعليا بـ

2019/02/07 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس يوم الخميس عن تخصيص اموال كبيرة لدعم مشاريع توفير الطاقة الكهربائية جنوب العراق.

وقال ويلكس في تصريح ادلى به على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" انه "تم تخصيص جزء كبير من أول بليون جنيه إسترليني من الصادرات المالية للملكة المتحدة من اجل دعم مشاريع الكهرباء جنوب العراق".

وذكر ان "بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز الامدادات الكهربائية من أولويات العمل بالنسبة للعراق والمملكة المتحدة".

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