2019/02/07 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعد الشعب المرجانية بخلاف كونها من أكثر عوامل الجذب لهواة رياضة الغوص الذين يقبلون على الاستمتاع بألوانها الزاهية إلا أنها الموطن الأول للأسماك في أعماق البحار ما يجعل تلك الكائنات تتأثر بحالة الشعب المرجانية بشكل كبير.

ونتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات مؤخرا بشكل كبير، أصبحت الشعب المرجانية عرضة للاختفاء بشكل تام بسبب عملية «التبييض».

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارثة طبيعية تهدد حياة الشعب المرجانية في المحيط الهندي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارثة طبيعية تهدد حياة الشعب المرجانية في المحيط الهندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).