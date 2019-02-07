وثيقة: اياد علاوي مهدد بالاقصاء من البرلمان

2019/02/07 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت رئاسة البرلمان، تنبيهاً إلى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على خلفية كثرة غياباته عن جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الاول.وبحسب الوثيقة التي أطلع عليها “ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، فإن رئاسة البرلمان وجهت تنبيهاً إلى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على خلفية كثرة غياباته عن جلسات البرلمان في الفصل التشريعي […]

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