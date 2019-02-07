«نيو إنجلاند».. 120 عاما من حصاد الجليد

2019/02/07 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينشغل الرجال والنساء على ضفاف البحيرات المتجمدة في إقليم «نيو إنجلاند» الأمريكي بمهمة شتوية صعبة للغاية لكنهم يحييون بذلك ما فعله أسلافهم قبل 120 عاما.

ويحصد المتطوعون والعمال هناك الجليد لأشهر الصيف، على الرغم من أن تقنيات التبريد الحديثة تعني أن هذا الأمر أصبح غير ضروري.

ويعتبر سكان المنطقة قطع الجليد تراثًا لهم يجب الحفاظ عليه.

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