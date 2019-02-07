2019/02/07 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، تنبيهاً لإياد علاوي، جراء تكرار تغيبه عن جلسات البرلمان الماضية.

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تنبه زعيم كتلة سياسية لتكرار غيابه عن الجلسات) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تنبه زعيم كتلة سياسية لتكرار غيابه عن الجلسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).