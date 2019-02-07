الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين

2019/02/07 | 10:48

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الاقتصاد نيوز / بغداد ...

اصدر مصرف الرشيد، الخميس، تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين، مبينا ان ذلك يشمل حاملي بطاقة الماستر كارد ممن اكمل توطين رواتبهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الاقتصاد نيوز نسخة منه ان مبلغ سلفة نخيل حدد بـ١٠ عشرة مليون دينار او ٥ خمسة مليون دينار حسب حدود الراتب لكل موظف.

واضاف البيان ان التعليمات تضمنت ان يكون طالب السلفة موظف على الملاك الدائم ولديه خدمة سنة واحدة وبفائدة (٨%) لمدة (٥) سنوات تسدد بأقساط وفوائد متساويه"، داعيا "الراغبين الى التقديم مراجعة اقرب فرع لمحل سكنه او دائرته وملئ استمارة في ذلك الفرع بغض النظر عن وجود او عدم وجود حساب لدائرته في ذلك الفرع".

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