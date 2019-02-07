2019/02/07 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعيجي: العراق ليس ولاية أمريكية وتصريحات ترامب مجرد زوبعة إعلامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/07 | 10:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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