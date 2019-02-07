بالوثيقة.. الحلبوسي يوجه تنبيها الى اياد علاوي لتجاوز غياباته الحد المنصوص

2019/02/07 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، تنبيها الى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي لتجاوز غياباته الحد المنصوص.وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس" والصادرة من مكتب الحلبوسي الى النائب اياد هاشم حسین علاوي ، إنه "استنادا الى المادة (11) من قانون رقم (13) لسنة ۲۰۱۸ ((قانون مجلس النواب وتشكيلاته)) والمتضمنة اولا على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطية يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور".

واضافت "ثانيا ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات"، مبينة انه للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد",وتابعت "لذا ننبهكم بتجاوز غياباتكم الحد المنصوص عليها في المادة اعلاه وندعوكم بعدم التغيب مستقبلا عن جلسات مجلس النواب وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون اعلاه".بغداد/ الغد برس:

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