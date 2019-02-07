2019/02/07 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: أنا عراقي أنا أقرأ يمثل ردا اجتماعيا بليغا ضد الإرهاب وإحراق جامعة الموصل

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