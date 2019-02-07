مرشح جديد من الفتح بديلا عن الفياض لحقيبة الداخلية

2019/02/07 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الفتح فاضل عبد شنين، الخميس، على ان تحالفه رشح شخصية بديلة عن مستشار الامن الوطني فالح الفياض، في حال تسنم الاخير وزارة الامن الوطني التي يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيلها.

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